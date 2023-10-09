"Украинская нация с вами": Цыганков обратился к жителям Израиля
Игрок отреагировал на события в стране, которой он родился.
Футболист сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю, на который совершено нападение террористической организации ХАМАС.
Украинец опубликовал пост в Instagram с поддержкой страны, в которой родился.
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"Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами", - написал Виктор.
Напомним, Цыганков – уроженец Израиля, он родился в городе Нагария. После того, как отец Виктора завершил футбольную карьеру, семья Цыганковых перебралась в Украину.
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