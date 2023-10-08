Тренер Прометея находился в Израиле во время вторжения палестинцев

К счастью, с Роненом Гинзбургом все в порядке.

Главный тренер Прометея Ронен Гинзбург пропустил пятничный матч своей команды против эстонской Кейлы (89:74).

По словам президента клуба Владимира Дубинского, Гинзбург отправился в Израиль на свадьбу своего сына. Напомним, что в субботу, 7 октября, произошло вторжение палестинцев из Сектора Газы на территорию Израиля.

"Друзья, получил много сообщений с вопросами, в чем причина отсутствия главного тренера Нено на игре, которая состоялась вчера в Эстонии", - цитирует Дубинского официальный сайт Прометея.

"Вчера все было хорошо, наш Нено отправился в Израиль на свадьбу сына и должен был присоединиться к команде уже в понедельник в Турции. Но сегодня все мы узнали об ужасном событии, которое произошло в этой стране, об ужасном ракетном обстреле со стороны Палестинского движения Хамас. Тысячи ракет упали на израильскую территорию".

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"К счастью, наш Нено позвонил утром, с ним все хорошо он находился в бомбоубежище, но в настоящее время дороги перекрыты, аэропорты закрыты, есть перебои с интернетом".

"Наш тренер находится в удовлетворительном настроении, к сожалению, в Израиле не впервые происходят столь ужасные события, но мы вместе, держимся и понимаем все, что сейчас чувствует израильский народ".

"Наши мысли и наши сердца сейчас вместе с Нено и со всем израильским народом. Держимся, мы на связи с Нено и будем сообщать о положении дел".

После двух сыгранных туров Прометей возглавляет таблицу Латвийско-эстонской лиги, выиграв оба матча. В следующем туре коллектив из Слобожанского сыграет против Рапла. Эта встреча состоится 14 октября.

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