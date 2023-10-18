iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2

Винисиусу будет помогать известный дизайнер.
Сегодня, 20:51
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор в соцсетях похвастался тем, что примет участие в создание костюма Spider Suit для игры Spider-man 2.

Бразильцу также поможет известный дизайнер Kid Super, тесно связанный с миром моды.

Напомним, выход игры запланирован на 20 октября эксклюзивно на консоль PS5.

Ранее сообщалось, что Реал перенес церемонию, на которой должен объявить о продлении контракта с Винисиусом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Реал планирует летом усилить фланги обороны Реал планирует летом усилить фланги обороны
Беллингем рассказал, сколько лет планирует играть в Реале Беллингем рассказал, сколько лет планирует играть в Реале
Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии
ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа23:34
Салах: Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотварить убийство невинных душ
Европа23:06
Бекхэм встретился с скандальной беларусской теннисисткой
Европа22:50
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Европа22:22
Милан рассматривает вариант с подписанием Магуайра
Европа22:19
Сын погибшего экс-вингера сборной Испании подписал профессиональный контракт с Реалом
Европа21:55
Нойер может впервые за 10 месяцев сыграть за Баварию
Европа21:47
Защитник Барселоны рискует пропустить матчи с Шахтером
Киберспорт21:28
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:12
Новичок Полесья: УПЛ соответствует всем критериям современного футбола
Еврокубки21:11
Прометей потерпел сенсационное поражение от Лондон Лайонс в рамках Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK