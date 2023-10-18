Лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2

Вингер Реала Винисиус Жуниор в соцсетях похвастался тем, что примет участие в создание костюма Spider Suit для игры Spider-man 2.

Бразильцу также поможет известный дизайнер Kid Super, тесно связанный с миром моды.

Напомним, выход игры запланирован на 20 октября эксклюзивно на консоль PS5.

Ранее сообщалось, что Реал перенес церемонию, на которой должен объявить о продлении контракта с Винисиусом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!