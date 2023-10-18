Милан рассматривает вариант с подписанием Магуайра

"Россонери" следят за ситуаций вокруг игрока.

Милан рассматривает защитника Манчестер Юнайтед Харри Магуайра в качестве усиления линии обороны. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Итальянский коллектив активно следит за ситуацией вокруг игрока, однако клуб пока не готов делать серьезных шагов для подписания англичанина.

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Отметим, на Магуайра также претендует Вест Хэм, который готов этой зимой вновь постараться выкупить центрбека.

В текущем сезоне на счету 30-летнего игрока один ассист в трех матчах АПЛ.

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