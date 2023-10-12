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"Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок": Магуайр публично раскритиковал Тен Хага

Англичанин отметил результаты команды и указал на факты.
Сегодня, 15:45
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался об игре в составе английского клуба.

По словам футболиста, он старается помогать команде в матчах, что видно по результатам игр, когда он играет.

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"Не я решаю, выйду ли я в старте на следующую игру. Я не уверен в этом. Через пару недель я вернусь в расположение клуба и узнаю.

Если оценить мои последние 15-20 матчей в старте за клуб и сборную, я был бы счастлив сидеть здесь и говорить: "Я очень доволен своей игрой". Моя статистика при этом тренере (Эрике тен Хаге - прим.) говорит сама за себя. Я не так часто выходил в старте, как хотел бы, но процент побед в этих матчах смехотворно высок.

Конечно, бывают моменты, когда я могу сделать больше, когда я могу сыграть лучше и помочь команде, но да, я просто хочу помогать команде. Я хочу помочь команде выйти из того положения, в котором мы находимся сейчас. Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшие недели", - приводит слова Магуайра Sky Sports.

В текущем сезоне защитник провел четыре матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу.

Напомним, Магуайр заявил о готовности покинуть Манчестер Юнайтед.

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