Манчестер Юнайтед определился с судьбами сразу нескольких футболистов

Манчестер Юнайтед размышляет над судьбой сразу нескольких футболистов. Об этом сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" склоняются к тому, чтобы не продлевать контракт с форвардом Антони Марсьялем. Ситуация может измениться, если игрок проявит себя до конца сезона.

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Совершенно иное положение дел у защитников Аарона Ван-Биссаки и Виктора Линделефа. Руководство клуба уже готовится дать игрокам новые контракты на улучшенных условиях.

Напомним, контракты всех троих футболистов истекают следующим летом.

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