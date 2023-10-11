Форвард Манчестер Юнайтед минувшим летом мог оказаться в Саудовской Аравии

Получив предложение от неназванного клуба, игрок отклонил его, решив остаться в Европе.

За прошедшие годы Антони Марсьяль выпал из фавора у фанатов Манчестер Юнайтед.

А постоянные травмы, плохая результативность и большая зарплата (250 тысяч фунтов в неделю) заставляют руководство клуба задуматься о возможном расставании с игроком, чей контракт подходит к концу следующим летом.

У клуба есть опция продления на год, но не факт, что он ею воспользуется. Более того, манкунианцы были готовы отпустить 27-летнего француза еще прошлым летом.

Как сообщает ESPN, Марсьяль мог покинуть Манчестер Юнайтед, но единственное реальное предложение поступило из Саудовской Аравии. К тому же, сам форвард отказался от перспективы уехать из Европы.

Окончательно решение относительно того, использовать ли опцию продления или нет, клуб будет принимать исходя из показателей Марсьяля в нынешнем сезоне.

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На данный момент на его счету один гол и один ассист в девяти матчах во всех турнирах. Отметим, что он стал второй опцией в атаке после того, как "красные дьяволы" приобрели Расмуса Хойлунда.

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