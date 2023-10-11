Форвард Манчестер Юнайтед минувшим летом мог оказаться в Саудовской Аравии
За прошедшие годы Антони Марсьяль выпал из фавора у фанатов Манчестер Юнайтед.
А постоянные травмы, плохая результативность и большая зарплата (250 тысяч фунтов в неделю) заставляют руководство клуба задуматься о возможном расставании с игроком, чей контракт подходит к концу следующим летом.
У клуба есть опция продления на год, но не факт, что он ею воспользуется. Более того, манкунианцы были готовы отпустить 27-летнего француза еще прошлым летом.
Как сообщает ESPN, Марсьяль мог покинуть Манчестер Юнайтед, но единственное реальное предложение поступило из Саудовской Аравии. К тому же, сам форвард отказался от перспективы уехать из Европы.
Окончательно решение относительно того, использовать ли опцию продления или нет, клуб будет принимать исходя из показателей Марсьяля в нынешнем сезоне.
Читай также: Манчестер Юнайтед интересуется португальским талантом
На данный момент на его счету один гол и один ассист в девяти матчах во всех турнирах. Отметим, что он стал второй опцией в атаке после того, как "красные дьяволы" приобрели Расмуса Хойлунда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!