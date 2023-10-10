Манчестер Юнайтед интересуется португальским талантом

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию защиты талантливым исполнителем.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" внимательно следят за прогрессом Гонсалу Инасио. Сумма потенциального трансфера неизвестна, но у Инасио в контракте есть сумма отступных в размере 60 млн евро.

Отметим, что Гонсалу продлил контракт с лиссабонским Спортингом этим летом. До этого клаусула в договоре центрбэка с "львами" была в размере 40 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

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