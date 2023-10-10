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Манчестер Юнайтед интересуется португальским талантом

Гонсалу Инасио вошел в список интересов "красных дьяволов".
Сегодня, 12:01
Гонсалу Инасио / Getty Images
Гонсалу Инасио / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию защиты талантливым исполнителем.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" внимательно следят за прогрессом Гонсалу Инасио. Сумма потенциального трансфера неизвестна, но у Инасио в контракте есть сумма отступных в размере 60 млн евро.

Отметим, что Гонсалу продлил контракт с лиссабонским Спортингом этим летом. До этого клаусула в договоре центрбэка с "львами" была в размере 40 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Спортинг Лиссабон

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Манчестер Юнайтед интересуется португальским талантом
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