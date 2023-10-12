Магуайр заявил о готовности покинуть Манчестер Юнайтед

Англичанин хочет бороться за место в составе, однако все не так просто.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр недоволен своим положением в команде.

"Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, мне придется провести встречу с клубом и обсудить все.

Но, честно говоря, сейчас я сконцентрирован на двух предстоящих матчах сборной Англии. Это два важных матча. Затем я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в Манчестер Юнайтед, а также на том, чтобы помочь команде подняться в чемпионате на то место, где мы должны быть".

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"Я верю в свои способности. Каждый игрок, который сидит на скамейке, должен верить, что должен играть в старте. Иначе он не сможет показывать высокий уровень. Я не исключение.

Послушайте, это сложно. Я хочу играть. Я хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом и суть.

Я должен просто воспользоваться возможностями, когда они возникнут", – сказал Магуайр в интервью Sky Sports.

Защитник сборной Англии провел в рамках АПЛ всего три матча, в которых отличился одним ассистом.

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