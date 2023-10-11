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Магуайр: Стараюсь вернуться на прежний уровень

Англичанин высказался о хейте в свой адрес.
Сегодня, 16:20
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о критике.

"За годы выступлений за Англию я получил немало похвал. Возможно, последний год или около того оказался не таким, но пять лет до этого я получал очень много хороших слов".

Таков футбол, таковы его правила. Нельзя просто продолжать играть на высшем уровне и не получать критику. Так не бывает, только если ты не лучший в мире, а это, наверное, Месси и Роналду. Но даже их все равно критикуют".

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"За последний год обо мне было так много разговоров. Чтобы эти разговоры начались, нужно было пройти путь до топ-исполнителя, что я и сделал за предыдущие пять лет.

В последний год все идет не по плану, но я уверен, что все вернется на круги своя. Карьера – долгий путь. Много взлетов, много падений, возможно, это был небольшой всплеск, и я стараюсь вернуться на прежний уровень", – сказал Магуайр в интервью BBC.

В текущем сезоне на счету англичанина один ассист в трех матчах АПЛ.

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