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Кейн: Магуайра сделали козлом отпущения

Англичанин встал на защиту своего соотечественника.
Сегодня, 19:50
Кейн и Магуайр / Getty Images
Кейн и Магуайр / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн высказался о насмешках в адрес защитника Манчестер Юнайтед Харри Магуайра. 

"Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю".

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"Теперь это часть нашей игры – за нами внимательно следят во всех соцсетях. Но, зная его, все, что он захочет сделать, – это работать усерднее, совершенствоваться и становиться еще лучше", – сказал Кейн в интервью BBC.

Напомним, Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед летом 2019 года из Лестера за 80 млн фунтов.

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