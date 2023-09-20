Сульшер считает Магуайра одним из лучших приобретений МЮ при его руководстве
Бывший рулевой Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер назвал лучшие приобретения клуба при его руководстве.
Специалист присоединился к лагерю тех футбольных личностей, которые считают, что Харри Магуайр получает незаслуженно большое количество критики. Также норвежец отметил покупку Бруну Фернандеша.
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"Бруну Фернандеш сразу же пришел и поднял команду.
Харри Магуайр - это позор, что его так сильно оскорбляют. Мне жаль его, но он сильный парень, и я надеюсь, что все изменится к лучшему.
Он очень сильно усилил нашу оборону, когда пришел, и улучшил атмосферу в команде", - заявил Сульшер.
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