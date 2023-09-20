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Экс-тренер МЮ: Мы не могли купить тех, кого я хотел, например, Холанда и Беллингема

Уле Гуннар Сульшер отметил, что конкуренция на трансферном рынке между клубами выросла.
Сегодня, 14:26
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о конкуренции между клубами на трансферном рынке.

По словам норвежца, манкунианцы теперь не могут просто взять и купить кого хотят.

"Ожидания очень высокие, но мы не можем жить в ту же эпоху, что и тогда, когда я играл. В то время соперниками были Арсенал и Челси. Теперь у большинства команд есть деньги.

Тогда Уэйн Руни и Криштиану Роналду были лучшими молодыми игроками, и мы их подписали. Теперь МЮ не может просто пойти и купить Эвана Фергюсона. Мы не могли купить тех, кого я называл.

Например, Эрлинг Холанд, до того, как он дебютировал в Зальцбурге. Деклан Райс, который не стоил бы столько, как летом этого года. Мы обсуждали и Мойзеса Кайседо. Брайтон очень хорошо умеет находить игроков из-за рубежа и развивать их за полтора года. В МЮ у вас нет такой роскоши, и это стоило клубу большого количества игроков.

Мы очень хотели Джуда Беллингема, но я уважаю, что он выбрал Боруссию Дортмунд. Это, пожалуй, было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Ван-Биссаку, Дэна Джеймса и Джейдона Санчо.

Я бы подписал Гарри Кейна в любой момент. Понимал, что он хочет приехать. Но клуб не имел бюджета из-за финансовых ограничений от Covid-19, не было бездонной ямы", - отметил специалист.

Напомним, ранее Сульшер отказался возглавить женскую сборную Норвегии.

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