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Экс-наставник Манчестер Юнайтед отказался от необычного предложения работы

Уле Гуннар Сульшер не захотел тренировать девушек.
Сегодня, 16:26
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отказался вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает издание Mirror, норвежцу предложили подписать контракт с местной женской сборной, но он эту возможность отверг.

"У меня был разговор с Норвежской футбольной ассоциацией. Мне предлагали должность тренера в женской сборной, но я пока не готов к этому", - прокомментировал эту информацию 50-летний специалист.

Отметим, что Сульшер был уволен из МЮ в конце 2021 года и с тех пор не тренировал ни одной команды. 

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