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Сидорчук: Слушал руский рэп, баста нравился, сейчас слушаю Eminem

Хавбек отказался от прослушивания музыки террористов.
Сегодня, 16:13
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

Сергей Сидорчук признался, что перестал слушать рускую музыку.

Об этом хавбек Вестерлоо рассказал в интервью каналу Зе Інтерв'юер

Украинец признался, что ранее очень любил руский рэп, однако сейчас слушает только украинскую музыку.

"Я тоже раньше слушал руский рэп. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого.

Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent", – сказал Сидорчук.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук

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