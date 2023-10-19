Сидорчук: Слушал руский рэп, баста нравился, сейчас слушаю Eminem
Хавбек отказался от прослушивания музыки террористов.
Сергей Сидорчук признался, что перестал слушать рускую музыку.
Об этом хавбек Вестерлоо рассказал в интервью каналу Зе Інтерв'юер.
Украинец признался, что ранее очень любил руский рэп, однако сейчас слушает только украинскую музыку.
"Я тоже раньше слушал руский рэп. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого.
Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent", – сказал Сидорчук.
Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.
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