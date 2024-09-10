Сидорчук оценил победу Динамо над Партизаном: Все мы в Украине понимали подтекст этой игры

Бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук, ныне выступающий в Бельгии, вспомнил победу "бело-синих" над Партизаном в квалификации Лиги чемпионов:

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"Мне понравилась игра против Партизана. Я считаю, что это, наверное, одна из самых заметных побед в еврокубках за последние шесть-семь лет. Все мы в Украине понимали подтекст этой игры, и поэтому очень важно, что "Динамо" так убедительно выиграло. Я думаю, что процентов 80 населения Украины кайфануло от этого", - цитирует Сидорчука портал ВЗБОРНАЯ.

Также полузащитник сравнил нынешнее Динамо с "бело-синими" времен Мирчи Луческу, когда легендарному наставнику удалось завоевать чемпионство:

"Я не хочу делать выводов, выводы делаются после какого-то промежутка времени. То, что сейчас Динамо более сбалансировано, это так. То, что «Динамо» стало более уверенной командой в себе, это тоже так. Но надо смотреть, когда закончится чемпионат, и дай бог, чтобы они повесили медали и, наконец, у них над буквой Д появилась третья звездочка. Тогда, можно будет сделать какие-то сравнения.

Напомним, сейчас Динамо выиграло четыре игры на старте нового сезона УПЛ, но не смогло квалифицироваться в основной этап Лиги чемпионов.

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