Лунин может продолжить карьеру в чемпионе Шотландии

Однако переход если и случиться, то лишь летом.

Шотландский Селтик рассматривает Андрея Лунина как потенциального номера один, пишет Daily Record.

Украинец так и не смог пробиться в основной состав Реала, место травмированного Куртуа занял Аррисабалага, потому, вероятно, киперу стоит попробовать свои силы в другом месте.

Как раз Селтик ищет нового вратаря на замену 36-летнему Джо Харту, чей контракт истекает летом 2024 года.

Шотландцы хотели бы подписать вратаря уже зимой, однако Реал не согласится, мадридцам необходим резервный кипер, пока травмирован Куртуа.

Также "кельты" рассматривают вариант с Куивином Келлехером, но Клопп также не будет отпускать вратаря в январе.

Ранее также стало известно, когда Ярмолюк дебютирует в АПЛ.

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