Одна из самых сексуальных футболисток похвасталась фотографиями в откровенном топе с вырезом
Алиша Леманн удивила фанатов своим образом.
Футболистка сборной Швейцарии и Астон Виллы Алиша Леманн поделилась новыми фотографиями в Instagram.
Девушка разместила фото в черном образе, особенностью которого стал откровенный стиль.
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"Брось это, как будто это горячая точка", - написала Алиша.
Леманн также добавила фото в белой одежде.
Напомним, швейцарке ранее предложили заняться сексом за чуть более 100 тысяч евро.
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