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Одна из самых сексуальных футболисток похвасталась фотографиями в откровенном топе с вырезом

Алиша Леманн удивила фанатов своим образом.
Сегодня, 15:32
Алиша Леманн / instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн / instagram.com/alishalehmann7

Футболистка сборной Швейцарии и Астон Виллы Алиша Леманн поделилась новыми фотографиями в Instagram.

Девушка разместила фото в черном образе, особенностью которого стал откровенный стиль.

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"Брось это, как будто это горячая точка", - написала Алиша.

Леманн также добавила фото в белой одежде.

Напомним, швейцарке ранее предложили заняться сексом за чуть более 100 тысяч евро.

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