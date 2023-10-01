Экс-форвард Арсенала расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала

Экс-нападающий Арсенала Никлас Бендтнер расстался с бывшей участницей конкурса Мисс Вселенная, поскольку его видели на отдыхе с кинозвездой.

35-летний бывший игрок сборной Дании состоял в отношениях со шведской моделью Кларой Линнеей Вальквист. Однако 24-летняя красавица сообщила в социальных сетях, что рассталась с Бендтнером.

"После того, как мне поступило множество вопросов и газеты написали об этом, я могу подтвердить, что мы с Никласом Бендтнером недавно расстались"

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"Между нами нет вражды – мы просто хотим в жизни совсем разного", - говорится в заявлении девушки.

Самый продаваемый датский журнал Se og Hor сообщил, что Бендтнер недавно совершил романтическое путешествие в Рим с 34-летней Сьюз Уилкинс.

Актриса недавно разорвала десятилетние отношения с 36-летней певицей Фреей Кирк. Пара поженилась на блестящей церемонии два года назад, но в августе объявила, что расстается.

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