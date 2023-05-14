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"Лорд" посетил матч Арсенала и Брайтона, надев ретро-футболку "канониров"

Датская легенда решила поддержать лондонский клуб, приехав на Эмирейтс.
Сегодня, 19:55
Никлас Бендтнер / Getty Images
Никлас Бендтнер / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в Лондоне в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги сошлись Арсенал и Брайтон.

Команда Микеля Артеты по-прежнему борется с Манчестер Сити за победу в чемпионате Англии. В связи с эти на важную игру приехала одна легендарная для "канониров" личность.

Как сообщает talkSPORT, на Эмирейтс пожаловал всем известный "Лорд" Никлас Бендтнер. Причем датчанин был одет в ретро-футболку Арсенала, которую клуб использовал с 2000 по 2002 год. В этой форме "канониры" стали чемпионами по итогам сезона-2001/02.

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Напомним, что Никлас Бендтнер выступал за лондонский Арсенал в период с 2005 по 2014 год с перерывами на аренды. В составе лондонского клуба он провел 171 матч, в которых отметился 47 голами и 22 результативными передачами.

Проведя полтора года без клуба, летом 2021 года 35-летний датчанин объявил о завершении карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Никлас Бендтнер Брайтон Арсенал Лондон

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