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Сельта - Атлетико 0:3 обзор матча и результат игры 21.10.2023

"Матрасники" удачно воспользовались численным преимуществом.
Вчера, 23:54
Гризманн и Корреа / Getty Images
Гризманн и Корреа / Getty Images

В субботу, 21 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги Сельта принимала Атлетико. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Ничего не предвещало беды и матч был крайне равным, пока не наступила 26-я минута игры. Голкипер команды хозяев грубо сыграл против Альваро Мораты и получил прямую красную карточку.

Далее за дело взялся форвард "матрасников" Антуан Гризманн, который почуял "запах крови" и решил помочь своей команде добыть уверенную победу. Французу удалось в течение игры оформить хет-трик.

Таким образом Атлетико сумел выйти на вторую строчку чемпионата Испании, а Сельта так и осталась в зоне вылета.

Статистика матча Сельта - Атлетико 10-го тура чемпионата Испании

Сельта - Атлетико 0:3

Голы: Гризманн, 29 пенальти, 64, 70

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.79
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 6 - 3
Фолы: 8 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта атлетико мадрид Ла Лига

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