Винисиуса снова оскорбили на расовой почве, бразилец призвал наказывать виновных тюрьмой

Очередной скандальный инцидент произошел во время выездного матча Реала с Севильей.

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время матча десятого тура чемпионата Испании с Севильей (1:1), который состоялся 21 октября на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Во время поединка один из болельщиков на трибунах демонстрировал бразильскому форварду обезьяну, после чего игрок даже пытался броситься выяснять отношения с фанатом, но его остановили другие футболисты.

После матча Севилья сообщила, что вывела болельщика со стадиона за проявление расизма, а Винисиус выступил с заявлением, призвав привлекать виновных к уголовной ответственности.

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"Благодарю Севилью за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола инциденте.

К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским эпизодом в субботнем матче. В это раз - со стороны ребенка. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с другим от подобного отношением.

Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Такие люди должны нести уголовную ответственность.

Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод. И все продолжается", - написал бразилец в Twitter.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор получит новый долгосрочный контракт в Реале.

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