Севилья - Реал 1:1 обзор матча и результат игры 21.10.2023

Команды в ожесточенной борьбе не выявили между собой сильнейшего.

В субботу, 21 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги Севилья принимала Реал. Матч завершился в ничью со счетом 1:1.

В первом тайме команды голов не забили однако арбитр позволял на поле делать все что они захотят. Примером этому стал момент с Серхио Рамосом, который довольно грубо обошелся с защитником "сливочных" Антонио Рюдигером.

Во второй половине игры ситуация не сильно изменилась и футболисты уже откровенно стелились в жесткие подкаты со всех сторон, при этом арбитр показал всего несколько желтых карточек.

При этом фанатом удалось увидеть несколько забитых мячей. Сначала Давид Алаба отметился автоголом, после чего Дани Карвахаль сразу же отквитал пропущенный мяч.

По итогу 90 минут матч завершился в ничью а главным антигероем встречи стал арбитр, который не смог успокоить игроков, чуть не нанесших друг другу множество травм.

Статистика матча Севилья - Реал 10-го тура чемпионата Испании

Севилья - Реал 1:1

Голы: Алаба, 74 автогол - Карвахаль, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 1.87

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 4 - 6

Фолы: 12 - 5

Севилья: Нюланд, Навас, Рамос, Гудель (Баде, 77), Акунья, Ракитич, Соу (Ламела, 87), Сумаре, Окампос, Лукебакио (Сусо, 67), Эн-Несири (Рафа Мир, 87).

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 88), Вальверде (Модрич, 67), Кроос, Тчуамени (Камавинга, 67), Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 88), Родриго (Хоселу, 79).

Предупреждения: Рамос (76), Окампос (78), Винисиус Жуниор (86), Соу (86), Сумаре (87).

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