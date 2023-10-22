iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть

Наставник Днепра-1 высказался о триумфе в центральном матче тура.
Вчера, 23:23
Юрий Максимов / scdnipro1.com.ua
Юрий Максимов / scdnipro1.com.ua

В рамках 11 тура УПЛ Днепр-1 победил Динамо со счетом 1:0.

Наставник "спортклубовцев" Юрий Максимов поделился мыслями о победе над столичной команде. По словам специалиста, ему хотелось добыть триумф в игре с украинским грандом, ведь он не чужой для него.

"Не хочу сказать, что мы во втором тайме играли на удержание счета, но играли в первую очередь так, чтобы сохранить этот результат. Если выиграли, значит, все правильно делали.

Есть ли у меня замечания к игре центральных защитников? Да какие замечания, когда мы играем четвертый матч подряд на ноль в защите? Дай бог, чтобы так и дальше продолжалось. Мы выиграли, хочу поблагодарить всех ребят за эту победу. Это для нас самое главное на данный момент.

Я когда-то играл за Динамо, это для меня не чужая команда, всегда хотелось ее победить - это для меня двойная мотивация, - сказал Максимов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев СК Днепр-1

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: Ворскла уступила Полесью, а Динамо - Днепру-1 УПЛ: Ворскла уступила Полесью, а Динамо - Днепру-1
Динамо - Днепр-1 0:1: видео гола и обзор матча УПЛ Динамо - Днепр-1 0:1: видео гола и обзор матча УПЛ
Динамо потерпело поражение от Днепра-1 Динамо потерпело поражение от Днепра-1
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:03
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Вчера, 23:53
Формула 123:53
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Европа23:48
Ювентус в большинстве минимально обыграл Милан
Формула 123:46
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:40
Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США
Европа23:23
Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть
НБА23:21
ЛеБрон считает Дэвиса "одним из лучших" бигменов в истории Лейкерс
Европа23:00
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
НБА22:59
Второй пик драфта-2023 назван ответчиком по иску о насильственной смерти девушки
Европа22:52
Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK