Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть

В рамках 11 тура УПЛ Днепр-1 победил Динамо со счетом 1:0.

Наставник "спортклубовцев" Юрий Максимов поделился мыслями о победе над столичной команде. По словам специалиста, ему хотелось добыть триумф в игре с украинским грандом, ведь он не чужой для него.

"Не хочу сказать, что мы во втором тайме играли на удержание счета, но играли в первую очередь так, чтобы сохранить этот результат. Если выиграли, значит, все правильно делали.

Есть ли у меня замечания к игре центральных защитников? Да какие замечания, когда мы играем четвертый матч подряд на ноль в защите? Дай бог, чтобы так и дальше продолжалось. Мы выиграли, хочу поблагодарить всех ребят за эту победу. Это для нас самое главное на данный момент.

Я когда-то играл за Динамо, это для меня не чужая команда, всегда хотелось ее победить - это для меня двойная мотивация, - сказал Максимов.

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