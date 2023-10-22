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Милан - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Россонери" огорчил их же воспитанник.
Вчера, 23:48
Getty Images
Getty Images

В рамках 9 тура чемпионата Италии Милан встретился на своем поле с Ювентусом.

"Россонери" более активно начали матч, первыми создав свой голевой момент. На 15 минуте поединка Оливье Жиру пробил в правый нижний угол ворот после прострела с фланга, но Щенсны спас свою команду эффектным сейвом.

"Бьянконери" быстро перехватили инициативу. На 23 минуте Филипп Костич после сейва Антонио Миранте сыграл на добивании, но пробил мимо. Позже Адриен Рабьо дальним ударом отправил мяч в нескольких сантиметрах от штанги.

В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Малик Тиав сорвал выход один на один в исполнении все того же Рабьо и увидел перед собой красную карточку.

До перерыва голевую возможность не реализовал Мойзе Кен, который в борьбе с двумя футболистами не смог переправить мяч в ворота соперника.

То, что Ювентусу не удалось в первом тайме - удалось во втором. Мануэль Локателли сумасшедшим дальним ударом принес победу "зебрам". В концовке поединка у Юве были шансы удвоить свои преимущество, но Влахович и Камбьяссо их не реализовали.

Статистика матча чемпионата Италии Милан - Ювентус 

Милан - Ювентус 0:1

Голы: Локателли, 63

xG: 0.35 - 1.18
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 1 - 4
Владение мячом: 51% - 49%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан

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