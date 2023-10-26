Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко

Жезус может оказаться в Испании.

Нападающий Арсенала Габриэль Жезус попал в сферу интересов топ-клубов Ла Лиги. Об этом сообщает издание Diario AS.

Барселона и Реал рассматривают возможность подписания футболиста сборной и Бразилии. Гранды испанского чемпионата хотели купить игрока летом 2022 года, но "канониры" их опередили.

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Теперь же клубы вернулись к варианту с возможным трансфером форварда, но уже в межсезонье. Барселона и Реал будут активно следить за успехами Жезуса.

В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца один гол в семи матчах АПЛ.

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