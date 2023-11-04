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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023

"Красные дьяволы" добыли важные три очка, хоть и показывали бледную игру.
Сегодня, 16:30
Фулхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Фулхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках 11-го тура чемпионата Англии Фулхэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

В первом тайме "красные дьяволы" поразили ворота соперника, но гол Мактоминея был отменен после просмотра VAR.

Фулхэм показывал лучше игру на протяжении всей встречи, а подопечные Эрика тен Хага пытались поймать соперника на ошибке. 

В итоге в компенсированное врем Юнайтед вырвал победу. Бруну Фернандеш поразил ворота хозяев и принес своей команде победу.

Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Манчестер Юнайтед

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Бруну Фернандеш, 90+1

xG: 0.86-0.59
Удары: 18-11
Удары в створ: 2-5
Владение мячом: 45%-55%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед

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