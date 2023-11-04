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Сидорчук отличился дебютным голом за Вестерло

Удар украинца удвоил преимущество его клуба.
Вчера, 22:22
Сергей Сидорчук / KVC Westerlo
Сергей Сидорчук / KVC Westerlo

Сергей Сидорчук отметился дебютным голом за Вестерло.

4 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии клуб украинца играл против Лувена.

Для Сергея это был уже седьмой матч в футболке нового клуба, и он стал для него первым результативным.

На 69-й минуте, при счете 0:1 в пользу Вестерло, Сидорчук отличным пушечным ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды.

Ранее дебютным голом отметился также Виталий Миколенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук

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