Сидорчук отличился дебютным голом за Вестерло

Сергей Сидорчук отметился дебютным голом за Вестерло.

4 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии клуб украинца играл против Лувена.

Для Сергея это был уже седьмой матч в футболке нового клуба, и он стал для него первым результативным.

На 69-й минуте, при счете 0:1 в пользу Вестерло, Сидорчук отличным пушечным ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды.

GoaL! | Oud-Heverlee Leuven 0-2 KVC Westerlo | ⚽️ Serhiy Sydorchukpic.twitter.com/km7g4Gs1O6 — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 4, 2023

Ранее дебютным голом отметился также Виталий Миколенко.

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