Реал хочет усилить линию обороны защитником сборной Португалии

Инасиу может оказаться в Мадриде.

Центральный защитник Спортинга Гонсалу Инасиу попал в сферу интересов Реала. Об этом сообщает издание As.

Португальский клуб согласен продать своего футболиста за 60 млн евро. 45 млн лиссабонцы планируют получить сразу и 15 млн предусмотрены в виде бонусов.

Отметим, на игрока также претендует Манчестер Юнайтед. Сам Инасиу пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В текущем сезоне на счету 22-летнего португальца девять матчей в рамках местного чемпионата, в которых центрбек не отличился результативными действиями.

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