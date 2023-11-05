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Реал хочет усилить линию обороны защитником сборной Португалии

Инасиу может оказаться в Мадриде.
Сегодня, 16:25
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Центральный защитник Спортинга Гонсалу Инасиу попал в сферу интересов Реала. Об этом сообщает издание As.

Португальский клуб согласен продать своего футболиста за 60 млн евро. 45 млн лиссабонцы планируют получить сразу и 15 млн предусмотрены в виде бонусов.

Отметим, на игрока также претендует Манчестер Юнайтед. Сам Инасиу пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В текущем сезоне на счету 22-летнего португальца девять матчей в рамках местного чемпионата, в которых центрбек не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг Реал Мадрид

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