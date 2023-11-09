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МЮ повторил антирекорд 50-летней давности

По итогам того сезона "красные дьяволы" вылетели из АПЛ.
Сегодня, 00:34
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ в голевой перестрелке уступил Копенгагену.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, манкунианцы проиграли 9 из 17 стартовых матчей текущего сезона. Это повторение антирекорда 50-летней давности.

В сезоне-1973/74, когда это случилось, "красные дьяволы" вылетели во второй дивизион, заняв по итогам той кампании 21 из 22 мест в элитном дивизионе Англии.

Отметим, что в сезоне, который начался 50 лет назад, МЮ не участвовал в еврокубках в отличии от этой кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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