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Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Ливерпуля

Манкунианцы интересуются новоиспеченным обладателем Кубка Либертадорес.
Сегодня, 21:33
Андре
Андре

Манчестер Юнайтед может усилить линию полузащиты талантливым бразильцем.

Как сообщает журналист Жак Тальбо, манкунианцы сделали запрос по хавбеку Флуминенсе Андре. Клуб еще не делал предложений, но интересуется во сколько может обойтись сделка.

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22-летний полузащитник еще с лета этого года входит в сферу интересов Ливерпуля и, по слухам, его клуб требовал за него 40 млн евро.

Отметим, что Флуминенсе недавно стал обладателем Кубка Либертадорес, а Андре был одним из ключевых игроков команды на пути к трофею.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

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