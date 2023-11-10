Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда

Арчи Грэй может перейти в стан мерсисайдцев.

Английский Ливерпуль может совершить серьезное подписание на перспективу.

Как сообщает издание Daily Mail, "красные" хотят приобрести Арчи Грэя из Лидса. Трансфер планируется на лето 2024 года.

Помешать трансферу 17-летнего английского таланта может цена. "Павлины" требуют за свой актив 50 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что Грэй выступает на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне провел 16 матчей, не отметившись результативыми передачами.

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