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Клуб АПЛ планирует значительно увеличить вместимость стадиона

У коллектива появился план, основанный на идее того, каким образом был возведен стадион в Катаре.
Сегодня, 18:32
Сити Граунд / Getty Images
Сити Граунд / Getty Images

Ноттингем Форест разработал предварительные планы по увеличению вместимости своей домашней арены Сити Граунд, которая на данный момент рассчитана на 30 000 мест.

Как сообщает The Athletic, клуб собирается возвести временную зону, которая будет построена на транспортных контейнерах по образцу стадиона 974, который использовался в Катаре во время чемпионата мира-2022.

Евангелос Маринакис, владелец "лесников", искал способы удовлетворить уровень спроса, который заставил клуб поверить в то, что с момента возвращения в АПЛ они могли бы продавать до 50 000 билетов на некоторые из своих наиболее привлекательных игр.

Одна из рассматриваемых идей — заполнить углы Трент-Энд новой конструкцией на основе стадиона чемпионата мира в Дохе, построенной из 974 переработанных транспортных контейнеров.

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На данный момент планы находятся только на ранней стадии, и окончательное решение о том, когда начнется разработка, еще не принято. Однако, если разрешение на строительство не потребуется, оно может начаться до Рождества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест

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