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Аутсайдер Ла Лиги попробует вернуть в Испанию талантливого хавбека

Габри Вейга совсем не хочет возвращаться в Европу.
Вчера, 23:32
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Сельта попробует летом арендовать Габри Вейгу у Аль-Ахли, пишет COPE.

Напомним, что 21-лтений хавбек был целью европейских грандов летом, а в итоге предпочел перебраться в Саудовску Аравию.

У Сельты же дела в этом сезоне идут ужасно, команда после 13-ти туров идет в зоне вылета с семью очками и срочно ищет варианты спасения.

Один из таких - арендовать Вейгу уже в январе, который должен стать краткосрочным усилением.

Однако источники близкие к игроку уверены, что Габри счастлив в новом клубе и не планирут принимать предложения от команд, даже играющих в ЛЧ.

Ранее также сообщалось, что Модрич может все-таки покинуть Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта

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