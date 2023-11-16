Модрич переосмыслил свое будущее в Реале

Не получая достаточного игрового времени, хорват готов к смене обстановки.

Минувшим летом полузащитник Реала Лука Модрич получил несколько щедрых предложений из Саудовской Аравии.

Но 38-летний хорват на каждое из них ответил отказом, так как он планировал провести в Мадриде еще как минимум год.

Войдя в новый сезон Модрич осознал, что он больше не будет основным игроком "бланкос", что привело его к некому переосмыслению своего будущего в Реале.

По словам агента футболиста Борхи Коуса, вариант с переездом в Саудовскую Аравию теперь считается реальным вариантом.

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"Саудовские клубы? Этим летом к Модричу проявляли интерес с целью подписать его. У игрока есть несколько предложений, как от столичного клуба, так и от другого", - цитирует агента Goal.

"Модрич сейчас думает о Реале, но идея его перехода в Саудовскую профессиональную лигу возможна, если предложение будет подходящим".

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 15 матчах Реала во всех турнирах, но вышел в старте лишь в шести из них. На его счету лишь одна голевая передача.

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