Агент Холанда рассказала, при каком условии норвежец перейдет в Реал

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента рассказала, при каком условии может состояться переход форварда в Реал.

По словам Пименты, Эрлинг окажется в Реале, только есть сам того захочет. А сам переход точно будет сделан в условиях взаимного уважения.

"Интерес Реала? Принимать решения только Эрлингу, он является хозяином своей судьбы. Он всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах Манчестер Сити. Когда все они будут готовы к переменам, подобный переход может состояться.

Я знаю точно одно - Эрлинг всегда будет относиться к Ман Сити с уважением. Если он захочет сменить клуб - мы заранее оповестим об этом представителей команды. Безусловно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что в Манчестере будут уважать Эрлинга", - приводит слова Пименты Relevo.

Ранее, напомним, в Ман Сити тоже отреагировали на интерес Реала к Холанду.

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