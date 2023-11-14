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В Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду

"Горожане" хотят сохранить своего игрока.
Сегодня, 16:56
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В Манчестер Сити высказались об интересе Реала к форварду Эрлингу Холанду.

"Холанд счастлив в Манчестер Сити. Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет", – заявил генеральный директор английского клуба Ферран Сориано в интервью RAC1.

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Напомним, Эрлинг Холанн перешел в Манчестер Сити из дортмундской Боруссии. Сумма трансфера футболиста составила около 100 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 23-летнего норвежца 13 голов и 3 ассиста в 12-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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