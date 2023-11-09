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Легенда Ливерпуля не верит, что Холанд сможет получить Золотой мяч в 2024 году

Норвежец выглядит намного слабее на фоне других конкурентов.
Вчера, 22:53
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался о шансах Эрлинга Холанда на Золотой мяч в этом сезоне.

"Беллингем играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов.

У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ".

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"А вот Холанду победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что Манчестер Сити сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.

У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы", – сказал англичанин в интервью CBS Sports.

В текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Каррагер Эрлинг Холанд

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