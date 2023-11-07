Прости, Линекер, выбор сделан: Холанд отпраздновал свой гол в стиле Дрогба

Норвежский бомбардир дал понять, чье празднование ему нравится больше.

В Манчестере на Этихад Стэдиум в матче группового этапа Лиги чемпионов сошлись местный Сити и Янг Бойз.

Первый гол встречи болельщики увидели на 23-й минуте, когда Эрлинг Холанд реализовал пенальти.

Во время церемонии вручения Золотого мяча норвежский форвард заявил, что отпразднует свой следующий гол либо в стиле Гари Линекера, либо в стиле Дидье Дрогба.

В итоге, забив с "точки", Холанд сделал свой выбор в пользу легенды Челси, сообщает TNT Sports.

Erling Haaland hit the Didier Drogba goal celebration after accepting the challenge at the Ballon d'Or ceremony 🙌#UCL | @rioferdy5 | @laura_woodsy | @JoleonLescott pic.twitter.com/WJy59vPniq — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023

Напомним, что в параллельной встрече фанаты Милана забросали поле фейковыми купюрами с изображением Джанлуиджи Доннаруммы, который вернулся на Сан-Сиро в составе ПСЖ.

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