Долларумма: фанаты Милана забросали поле деньгами с изображением Доннаруммы
Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов Милан на своем поле принимает ПСЖ.
В составе парижского клуба вышел Джанлуиджи Доннарумма, который снова стал целью фанатов "россонерри".
Болельщики "дьяволов", которые заняли места за воротами Доннаруммы, забросали поле Сан-Сиро деньгами с изображением вратаря сборной Италии, который от них получил прозвище "Долларумма".
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Таким образом они в очередной раз дали понять, что думают насчет футболиста, который летом 2021 года покинул родной клуб на правах свободного агента, не сумев договориться о финансовых условиях нового контракта.
Подобную акцию фанаты провели на матче молодежной сборной Италии сразу после перехода Доннаруммы в ПСЖ. Тогда 24-летний голкипер не смог сдержать эмоций и расплакался.
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