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Шахтер обыграл Барселону впервые за последние 15 лет

Последняя победа "горняков" над каталонцами была оформлена благодаря дублю Александра Гладкого и гола Фернандиньо.
Вчера, 22:07
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Донецкий Шахтер обыграл Барселону со счетом 1:0 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол встречи на свой счет записал форвард "оранжево-черных" Даниил Сикан, который принес своей команде победу, замкнув головой подачу в исполнении Гиорги Гочолеишвили.

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Для украинского коллектива данный триумф стал лишь третьим в противостоянии с каталонцами. Стоит отметить, что последний раз Шахтер обыгрывал Барселону 9 декабря 2008 года.

Тогда команда под руководством Мирчи Луческу обыграла "сине-гранатовых" на Камп Ноу со счетом 3:2. В составе "горняков" дублем отметился Александр Гладкий, а Фернандиньо забил победный гол.

Впервые же Шахтер победил Барселону 7 декабря 2004 года в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, когда дубль Джулиуса Агаховы принес украинцам три очка, которые позволили обойти Селтик в борьбе за место в кубке УЕФА.

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