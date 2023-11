Шахтер обыграл Барселону впервые за последние 15 лет

Донецкий Шахтер обыграл Барселону со счетом 1:0 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол встречи на свой счет записал форвард "оранжево-черных" Даниил Сикан, который принес своей команде победу, замкнув головой подачу в исполнении Гиорги Гочолеишвили.

Shakhtar Donetsk stun Barcelona 😳



The Ukrainians achieve their first win over the Spanish champions since 2008 as Barça's qualification from Group H is put on hold...#UCL pic.twitter.com/UcOxJn03NX