Лидер Ман Сити мечтает о переходе в Барселону
Бернарду Силва хочет играть за каталонцев.
Один из лидеров Манчестер Сити Бернарду Силва вероятнее всего покинет клуб летом.
Как сообщает журналист Ферран Корреас, португальский хавбек Бернарду Силва выразил желание продолжить свою карьеру в каталонской Барселоне.
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Он считает, что его время в Манчестер Сити уже подошло к концу, и хочет принять новый вызов, перебравшись в испанский гранд.
В контракте Силвы есть клаусула в размере 58 миллионов евро, но «горожане» готовы продать игрока дешевле.
В этом сезоне 29-летний футболист в английской Премьер-лиге отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами
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