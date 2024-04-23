Лидер Ман Сити мечтает о переходе в Барселону

Один из лидеров Манчестер Сити Бернарду Силва вероятнее всего покинет клуб летом.

Как сообщает журналист Ферран Корреас, португальский хавбек Бернарду Силва выразил желание продолжить свою карьеру в каталонской Барселоне.

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Он считает, что его время в Манчестер Сити уже подошло к концу, и хочет принять новый вызов, перебравшись в испанский гранд.

В контракте Силвы есть клаусула в размере 58 миллионов евро, но «горожане» готовы продать игрока дешевле.

В этом сезоне 29-летний футболист в английской Премьер-лиге отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами

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