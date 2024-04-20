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Гвардиола: Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов, ни разу не проиграв

Испанец высказался о текущем положении дел в клубе.
Сегодня, 14:51
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

"На групповом этапе мы выиграли все матчи, ни разу не проиграли. Мы вылетели из Лиги чемпионов, не проиграв ни матча. Так что мы были здесь.

Да, мы можем быть лучше. Конечно, всегда можно быть лучше. Даже после требла мы могли быть лучше. Но уровень мы держим, и это выдающееся достижение".

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"Нет времени жалеть себя из-за того, что мы вылетели. На топ-уровне такие ситуации случаются. Ты доходишь до поздних стадий турнира, борешься с лучшими командами страны и мира, иногда проигрываешь. Когда принимаешь это, становишься топ-топ-клубом. Это норма", – сказал Гвардиола в интервью BeanymanSports.

Напомним, Ман Сити потерпел поражение от Реала (1:1, 3:4 пенальти), вылетел на стадии четвертьфинала ЛЧ.

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