Гвардиола - о спаде Ман Сити: Мы не машины

Испанец встал на защиту своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о самочувствии футболистов.

"Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема.

Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы, так что это нормально.

Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах".

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"Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени, и это при нашей интенсивности игры.

Мы не машины. Усталость есть", – сказал Гвардиола в интервью BBC.

Напомним, Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, уступив в серии пенальти Реалу (4:4 общий, 2:4 пенальти).

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