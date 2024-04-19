Гвардиола - о спаде Ман Сити: Мы не машины
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о самочувствии футболистов.
"Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема.
Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы, так что это нормально.
Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах".
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"Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени, и это при нашей интенсивности игры.
Мы не машины. Усталость есть", – сказал Гвардиола в интервью BBC.
Напомним, Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, уступив в серии пенальти Реалу (4:4 общий, 2:4 пенальти).
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