Брайтон - Манчестер Сити 0:4: обзор матча и результат игры 25.04.2024

"Чайки" не сумели остановить команду Пепа Гвардиолы, хотя на это так сильно рассчитывали Арсенал и Ливерпуль.

В четверг, 25 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между Брайтоном и Манчестер Сити.

У Роберто Де Дзерби было достаточно головной боли, так как он не мог рассчитывать сразу на восьмерых своих игроков. В то же самое время Пеп Гвардиола обходился лишь без Эрлинга Холанда.

Но даже при отсутствии норвежца у "горожан" нашлось, кому забивать. Особенно примечательным стал первый гол. На 17-й минуте Кайл Уокер навесил с фланга в штрафную, а Кевин Де Брюйне ударом головой в падении отправил мяч в ближнюю девятку.

Это взятие ворот примечательно тем, что для 32-летнего бельгийца, проводившего 255-й матч в рамках чемпионата Англии, этот гол стал первым из его 68 голов в АПЛ, который он забил головой.

Источник: Getty Images

Еще по итогам первого тайма вопрос о победителе встречи был закрыт, а постарался в этом Фил Фоден, оформивший дубль. Стоит отметить, что при этом англичанин отметился своим 50-м голов в АПЛ.

Но и на этом Ман Сити не остановился - на 62-й минуте Хулиан Альварес, подменявший Холанда, четвертый раз поразил ворота Джейсона Стила.

К счастью для фанатов "чаек", это был последний раз, когда их любимая команда пропустила. Однако при этом подопечные Де Дзерби ушли с поля вообще без забитого гола.

В итоге Манчестер Сити завоевал комфортную победу, благодаря которой он обошел Ливерпуль и теперь уступает лишь одно очко лидеру чемпионата в лице Арсенала, который сыграл на один матч больше. Брайтон же остался одиннадцатым, имея в активе 44 балла.

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Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити 29-го тура АПЛ

Брайтон - Манчестер Сити 0:4

Голы: Де Брюйне, 17, Фоден, 26, 34, Альварес, 62.

Ожидаемые голы (xG): 0,41 - 1,36

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 7 - 14

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 10 - 3

Брайтон: Стил - Велтман (Оффиа, 46), ван Геке, Данк, Барко - Гросс, Балеба, Лаллана (Адингра, 46), Модер (Игор, 56), Педро - Уэлбек (О'Махони, 75).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Льюис, 79), Аканджи, Аке, Гвардиол - Родри (Гомес, 79), Силва (Доку, 78), Ковачич, Де Брюйне (Нунеш, 72), Фоден (Грилиш, 72) - Альварес.

Предупреждения: Велтман, Балеба.

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