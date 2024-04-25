Рим все же дожал: Удинезе и Рома доиграли остановленный матч

Команды были близки к ничьей, но у подопечных Де Росси были свои планы.

В четверг, 25 апреля, в рамках перенесенного матча Серии А Удинезе встречался с Ромой. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Команды завершили игру на 73-й минуте при ничейном результате на табло. Позднее матч был перенесен из-за потери сознания защитника римского клуба Эвана Ндика.

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Данная встреча подходила спокойно к концу, как вдруг на 90+5 минуте Брайан Кристанте отправил мяч в ворота соперника, чем принес победу "банде" Даниеле Де Росси.

Таким образом после 33-х туров Серии А Удинезе занимает 17-е место в турнирной таблице с 28-ю баллами, а Рома идет на пятой строчке, набрав 58 очков.

Статистика матча Удинезе - Рома чемпионата Италии

Удинезе - Рома 1:2

Голы: Перейра, 23 - Лукаку, 64, Кристанте, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 1.13

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 9 - 19

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 1 - 6

Фолы: 15 - 10

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