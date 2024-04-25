Рим все же дожал: Удинезе и Рома доиграли остановленный матч
В четверг, 25 апреля, в рамках перенесенного матча Серии А Удинезе встречался с Ромой. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
Команды завершили игру на 73-й минуте при ничейном результате на табло. Позднее матч был перенесен из-за потери сознания защитника римского клуба Эвана Ндика.
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Данная встреча подходила спокойно к концу, как вдруг на 90+5 минуте Брайан Кристанте отправил мяч в ворота соперника, чем принес победу "банде" Даниеле Де Росси.
Таким образом после 33-х туров Серии А Удинезе занимает 17-е место в турнирной таблице с 28-ю баллами, а Рома идет на пятой строчке, набрав 58 очков.
Статистика матча Удинезе - Рома чемпионата Италии
Удинезе - Рома 1:2
Голы: Перейра, 23 - Лукаку, 64, Кристанте, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 1.13
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 9 - 19
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 1 - 6
Фолы: 15 - 10
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