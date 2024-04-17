Центрбек Ромы прошел медобследование после того, как у него возникли проблемы с сердцем

Защитник Ромы Эван Ндика прошел медобследование после инцидента, который произошел с ним недавно во время матча с Удинезе.

Француз упал на газон на 71-ой минуте и схватился за сердце, из-за чего матч был временно прерван.

Как сообщает Sky Sport Italia, дополнительное обследование, которое Ндика прошел сегодня, 17 апреля, не выявило у него серьезных проблем с сердцем. На следующей неделе он еще обследует состояние легких.

Эвана выписали из больницы города Удине 15 апреля, где он прошел предварительное обследование. Врачи в Риме подтвердили его выводы. Защитник имеет проблемы "совместимые с травмой грудной клетки с минимальным левосторонним пневмотораксом".

Центрбеку позволят вернуться на поле через месяц.

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