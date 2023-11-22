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Реал нацелился на еще одного бразильского бриллианта

Эстеван Виллиан может оказаться в стане "сливочных".
Сегодня, 22:32
Эстеван
Эстеван "Мессиньо" Вилилан / Getty Images

Реал Мадрид включился в борьбу за бразильского вундеркинда.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" связались с Палмейрасом, чтобы обсудить переход 16-летнего Эстевана Виллиана. Потенциальные финансовые детали сделки на данный момент неизвестны.

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Сейчас Эстеван выступает за сборную Бразилии до 17 лет на Чемпионате мира. На счету игрока 3 гола и 3 ассиста в 4 матчах на турнире.

Отметим, что футболиста также называют Мессиньо, а сам он ранее заявлял, что хотел бы поиграть за Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Эстеван Виллиан

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