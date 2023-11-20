Будущий игрок Реала: Роналду был моим идолом
Эндрик рассказал, что в детстве фанател от Криштиану.
Будущий форвард мадридского Реала Эндрик рассказал, что с детства мечтал выступать за "сливочных".
По словам бразильца, его идолом был Криштиану Роналду.
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"Я с детства мечтал играть за мадридский Реал. Криштиану Роналду был моим идолом.
Месси - феноменальный парень! Но я больше болею за Криштиану....
Это большая гордость - знать, что я буду носить ту же футболку, что и Криштиану", - заявил Эндрик.
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