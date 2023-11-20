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Будущий игрок Реала: Роналду был моим идолом

Эндрик рассказал, что в детстве фанател от Криштиану.
Сегодня, 12:10
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Будущий форвард мадридского Реала Эндрик рассказал, что с детства мечтал выступать за "сливочных".

По словам бразильца, его идолом был Криштиану Роналду.

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"Я с детства мечтал играть за мадридский Реал. Криштиану Роналду был моим идолом.

Месси - феноменальный парень! Но я больше болею за Криштиану....

Это большая гордость - знать, что я буду носить ту же футболку, что и Криштиану", - заявил Эндрик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Эндрик

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