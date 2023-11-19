iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал может вновь вернуться к варианту с подписанием форварда Ювентуса

Испанцам нужен надежный игрок в линию атаки.
Сегодня, 18:52
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Согласно информации от TuttoJuve, форвард Ювентуса Душан Влахович рассматривается Реалом как альтернатива Килиану Мбаппе.

Несмотря на намерение туринского клуба не продавать своего игрока, возможно изменение ситуации, если не удастся договориться о продлении контракта, действующего до лета 2026 года.

Читай также: Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами

Сам 23-летний сербский футболист готов к любому развитию событий, в том числе и к уходу из стана "старой синьоры".

В текущем сезоне на счету Влаховича четыре гола и один ассист в десяти матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Реал Мадрид Душан Влахович

Статьи по теме

Лунин попал в сферу интересов испанского клуба Лунин попал в сферу интересов испанского клуба
Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами
Реал винит в травмах своих игроков все футбольные организации Реал винит в травмах своих игроков все футбольные организации
Футболист Ювентуса признался, что подвергался буллингу со стороны Манджукича Футболист Ювентуса признался, что подвергался буллингу со стороны Манджукича
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:58
Ливерпуль, Челси и Ман Сити поборются за аргентинского вундеркинда
Европа19:49
Тер Штеген высказался о конфликте с Нойером
Евро-202419:35
Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
Бокс19:32
"15-20 минут": Промоутер Усика рассказал, как согласовывали новую дату боя с Фьюри
Евро-202419:20
Ребров - о словах Чеферина: Они не повлияют на наших игроков
Европа19:17
Арсенал хочет перехватить у Ньюкасла игрока из чемпионата Саудовской Аравии
Евро-202419:00
Евро-2024: Сербия вышла в финальную часть турнира в Германии
Европа18:52
Реал может вновь вернуться к варианту с подписанием форварда Ювентуса
Евро-202418:45
"Ментально все готовы": Степаненко оценил настрой перед матчем с Италией
Европа18:42
Лидер Манчестер Юнайтед высказался о потенциальном уходе в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK