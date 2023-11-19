Реал может вновь вернуться к варианту с подписанием форварда Ювентуса

Согласно информации от TuttoJuve, форвард Ювентуса Душан Влахович рассматривается Реалом как альтернатива Килиану Мбаппе.

Несмотря на намерение туринского клуба не продавать своего игрока, возможно изменение ситуации, если не удастся договориться о продлении контракта, действующего до лета 2026 года.

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Сам 23-летний сербский футболист готов к любому развитию событий, в том числе и к уходу из стана "старой синьоры".

В текущем сезоне на счету Влаховича четыре гола и один ассист в десяти матчах Серии А.

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